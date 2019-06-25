《傳聞》市場消息指，本周五（２８日）上市的鑄件和機加工零件製造商鷹普精密
（０１２８６）將以接近招股範圍中間價３元定價，集資額近１０億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/06/2019 09:01
《傳聞》鷹普精密（０１２８６）擬接近３元定價
《傳聞》市場消息指，本周五（２８日）上市的鑄件和機加工零件製造商鷹普精密
（０１２８６）將以接近招股範圍中間價３元定價，集資額近１０億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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