《傳聞》鷹普精密（０１２８６）擬接近３元定價

《傳聞》市場消息指，本周五（２８日）上市的鑄件和機加工零件製造商鷹普精密

（０１２８６）將以接近招股範圍中間價３元定價，集資額近１０億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

