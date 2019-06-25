《魚缸博客》國際家居（１３７３）唔少資金泊岸，可作避險首選！

《魚缸博客》習特會見面前夕，魚缸繼續反反覆覆表現麻麻，今日神州仲爆出一間聲稱同招

行（０３９６８）有合作關係嘅私募基金，突然人間蒸發。聯埋之前包商銀行、東亞

（０００２３）發盈警單嘢，「孖屐」今日都驚債務違約會陸續有嚟，所以一眾內銀佬自然當災

，拖累魚缸走勢，令恆指半日最多急插４０７點！五十天線（約２８４０８）又再無過。

魚缸風雨飄搖，習特會結果點又未知，最新瑞銀就話如果習特會無成果，而花旗國堅持徵收

神州關稅，咁未來６季環球經濟增長可以要縮減０﹒７５個百分點，環球魚缸仲要挫兩成！聽到

都驚啊！所以博客現時推股都繼續小心為上啊，最近博客就開始留意啲二、三線股，其中就睇到

日本城阿媽國際家居（０１３７３）呢半年走勢都十分省鏡，前幾日仲高見２﹒４銀創近五年高

！

睇下盤數先，最新一份截至上年１０月底止中期業績，就多賺兩成四至４８８３﹒１萬銀，

派中期息５３仙，按年增加約２巴仙，收入仲創咗新高去到１０﹒８３億銀，按年增加逾兩巴仙

，其中香江繼續係主要收入來源，收入按年增長超過３巴仙至９﹒５２億銀，佔總收入

８７﹒９巴仙！

就咁睇就算貿易戰打到嚟，對佢下次份成績都唔會有咩影響啦，而且「孖屐」仲吹緊經濟衰

退將會來臨，而有行過日本城嘅缸友應該都知，佢哋價錢實惠，到時有個浪剎埋嚟，呢類民生鋪

隨時成為避難所。

呢個本地薑嘅股息率都有５﹒３巴仙，息率都高過唔少傳統收息股，現價諗得過啊！而且呢

隻魚毛仲有股壇長毛Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ加持，最新港交所披露易就睇到，佢持有國際家居５

﹒０２巴仙股權，有「長毛」睇住缸友就買得放心啦，有興趣嘅缸友不妨現價先買一注，坐到下

次公布業績可能會有驚喜都未定！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

