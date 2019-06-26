《傳聞》市場消息稱，國際金價升至六年高位，帶動內地金飾銷量大增三成以上，刺激周大
福（０１９２９）股價昨日（２５日）逆市上升近３％，以８﹒０２元收市，短期續可以跑贏大
市。
中美貿易戰持續困擾市場，在半年結中，據悉基金紛紛避險，加大內地消費股如中國旺旺
（００１５１）的投資比重。該股昨日升收６﹒３４元，宜待股價回落至６﹒２元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/06/2019 09:01
《傳聞》內地金飾銷量大增；避險資金流入內地消費股
《傳聞》市場消息稱，國際金價升至六年高位，帶動內地金飾銷量大增三成以上，刺激周大
福（０１９２９）股價昨日（２５日）逆市上升近３％，以８﹒０２元收市，短期續可以跑贏大
市。
中美貿易戰持續困擾市場，在半年結中，據悉基金紛紛避險，加大內地消費股如中國旺旺
（００１５１）的投資比重。該股昨日升收６﹒３４元，宜待股價回落至６﹒２元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態26/06/2019
特朗普擬退出 美日安保條約
|生財有道25/06/2019
【全球最貴】中環連續四年蟬聯世界最貴寫字樓 每年呎租逾2500元
|樓市「胡」言25/06/2019
寬鬆政策又嚟過 上車路又再遠嗎？
|中國故事25/06/2019
【華為之道三之一】「顧客夢想」成核心價值 研發重培養用戶習慣
|FOCUS25/06/2019
【FOCUS】中港拆息走勢迥異 「信用大鍋飯」恐難改緊縮趨勢
|生財有道25/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：建行下周除淨只宜短炒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰