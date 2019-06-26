《傳聞》內地金飾銷量大增；避險資金流入內地消費股

《傳聞》市場消息稱，國際金價升至六年高位，帶動內地金飾銷量大增三成以上，刺激周大

福（０１９２９）股價昨日（２５日）逆市上升近３％，以８﹒０２元收市，短期續可以跑贏大

市。

中美貿易戰持續困擾市場，在半年結中，據悉基金紛紛避險，加大內地消費股如中國旺旺

（００１５１）的投資比重。該股昨日升收６﹒３４元，宜待股價回落至６﹒２元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

