《傳聞》外媒引述市場消費人士指出，天士力（滬：６００５３５）分拆天士力生物醫藥在
港ＩＰＯ，集資約５億美元（約３９億港元），
天士力生物成立於２００１年，是個集研發、生產、銷售一體化的稀缺全產業鏈商業化平台
，主要在心腦血管、腫瘤及免疫、消化代謝三大治療領域的研發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/06/2019 09:01
《傳聞》天士力生物醫藥赴港上市，集資３９億元
《傳聞》外媒引述市場消費人士指出，天士力（滬：６００５３５）分拆天士力生物醫藥在
港ＩＰＯ，集資約５億美元（約３９億港元），
天士力生物成立於２００１年，是個集研發、生產、銷售一體化的稀缺全產業鏈商業化平台
，主要在心腦血管、腫瘤及免疫、消化代謝三大治療領域的研發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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