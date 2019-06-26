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即市新聞

26/06/2019 11:58

《魚缸博客》基建股料續受國策支持，金隅吼２﹒４銀買入

　　《魚缸博客》Ｇ２０峰會即將喺今個星期五（２８日）開幕，最令人關注嘅一定係「習特會
」啦。但事前雙方嘅口吻似乎係試下對方嘅立場居多，預料有實質內容或者政策出台嘅機會就唔
大啦。但如果一旦傾唔掂，對魚缸造成嘅衝擊就絕對唔細。喺呢個咁唔明朗嘅時期，博客推薦一
啲較少受中美貿易戰影響，而又預期會有唔錯增長嘅股份，今日就睇下隻水泥股金隅集團
（０２００９）。
　　上文講過，花旗國同神州喺貿易談判方面預計繼續膠著機會較大，短期都未有咩重大突破。
同時，喺神州呢邊５月嘅經濟數據就已經率先自３月之後開始回落番，經濟下行嘅風險又增加，
因此博客預計，加大基建重振經濟嘅機會率又上升。
　　講番隻金隅，佢舊年全年盈利都增加近一成五至３２﹒６億銀人仔；最新今年首季成功轉虧
為盈４﹒２億銀人仔，營業額增長超過６成至１６０億銀人仔。瑞銀喺佢績後發表報告指出，預
計今年水泥每噸毛利會按年上升５巴仙，並將佢２０１９╱２０２０年盈利預測分別調高２２巴
仙同３７巴仙。
　　另一間大行花旗噚日都話睇好水泥佬，因為預期神州政府會更積極刺激基建項目發展，加上
房地產需求下半年或保持穩定，未來三個月都看好呢個板塊，當中仲首推隻金隅添。
　　睇埋個公仔圖，金隅由上月２７日曾經下試過２﹒２銀嘅低位，而呢個位置亦都喺今年年初
嘅低位，因此相信呢個喺一個幾強嘅支持位；之後股價就開始呈上升趨勢。博客建議，呢個時候
缸友可趁「孖屐」回落返去２７０００點至２８０００點之間吸納呢啲優質嘅基建股。短期先趁
佢回落到２﹒４銀開始吸納，博上百天線（２﹒６４銀），如果跌穿２﹒２銀就好走人啦。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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