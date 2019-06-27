

《傳聞共賞》 內地水泥價格續穩中有升；消費旺季啤酒產量保持增長



《昔日傳聞》 天士力生物醫藥赴港上市，集資３９億元

內地金飾銷量大增；避險資金買入內地消費股

名創優品擬在港或美國上市，籌資約１０億美元

富衛保險洽購美國大都會人壽香港業務

鷹普精密（０１２８６）擬接近３元定價

內地豬肉消費量下降；飲料市場增長佳

航運運費受壓；中國推動芯片產業

華潤啤酒（００２９１）推新品牌；灣區發展（００７３７）有動作

起重機行情回暖；中國家電市場低增長

中國黃金（０２０９９）母企研購加國同業

何文田天鑄車位月租１萬元，全港最貴

內地金礦股擴產；醫藥股成基金粉飾窗櫥對象

ＵＰＳ及輝瑞等美企ＣＥＯ將與李克強進行會晤

中信里昂研究團隊多人過檔瑞信

聯想控股進軍證券業；阿里健康發展影像醫療

允外資透過互聯互通進入內地股債市場；內地減進口動力煤

特斯拉重組亞洲業務，新闢大中華部門

亞盛醫藥已通過上市聆訊，最快月底公開招股

多家外企擬透過滬倫通在Ａ股上市；內地電競有扶持政策

冠捷（００９０３）歐洲彩電市場表現突出

長者居屋大換細免補價下半年推出

積金局期望新退休投資方案明年初出台

再傳南北船合併；和黃醫藥力拓針結直腸癌創新藥

百威亞太已通過上市聆訊

匯豐中銀調高二手按息，削現金回贈

內地混凝土機械銷售增；生豬出欄續跌

招商局蛇口分拆房託來港上市，集資最少３９億

安邦保險今年秋季出售華爾道夫酒店豪宅



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

