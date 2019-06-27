《傳聞》內地水泥價格續穩中有升；消費旺季啤酒產量保持增長

《傳聞》由於基建項目加快上馬，加上「一帶一路」建設，據悉內地水泥價格持續呈現穩中

有升，下半年還有一定上升空間。華潤水泥（０１３１３）在７元至７﹒３元支持力頗強。

踏入啤酒消費旺季，據悉支持內地啤酒產量保持增長，這對啤酒企業有利。啤酒股在半年結

中仍是基金投資目標之一。華潤啤酒（００２９１）在３５元至３６元有不俗承接力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

