《傳聞》由於基建項目加快上馬，加上「一帶一路」建設，據悉內地水泥價格持續呈現穩中
有升，下半年還有一定上升空間。華潤水泥（０１３１３）在７元至７﹒３元支持力頗強。
踏入啤酒消費旺季，據悉支持內地啤酒產量保持增長，這對啤酒企業有利。啤酒股在半年結
中仍是基金投資目標之一。華潤啤酒（００２９１）在３５元至３６元有不俗承接力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/06/2019 09:01
《傳聞》內地水泥價格續穩中有升；消費旺季啤酒產量保持增長
《傳聞》由於基建項目加快上馬，加上「一帶一路」建設，據悉內地水泥價格持續呈現穩中
有升，下半年還有一定上升空間。華潤水泥（０１３１３）在７元至７﹒３元支持力頗強。
踏入啤酒消費旺季，據悉支持內地啤酒產量保持增長，這對啤酒企業有利。啤酒股在半年結
中仍是基金投資目標之一。華潤啤酒（００２９１）在３５元至３６元有不俗承接力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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