《魚缸博客》美金腳軟銅價踢高空間大，江銅短線有望挑戰１１蚊！

《魚缸博客》花旗國侵侵（特朗普）同神州習大大（習近平）就嚟會喺Ｇ２０見一見面，相

信缸友都想睇定啲先，但其實都有啲板塊可以關注，例如一啲貴金屬股。最近金價就因為資金要

避險而走高，可能缸友都心心思思想掃貨，但其實銅價一樣踢高咗！

倫敦金屬交易所三個月期銅微今日踢高至每噸５９９３﹒５美金，上一日喺憧憬貿易協議下

觸及近五周高位。

「孖屐」一般將銅價睇做經濟健康狀況嘅指標，所以花旗國同神州關係愈僵就愈不利銅價。

雖然侵侵口風成日轉，但佢出發之前話，如果兩國達成協議，可能會對３０００億美金嘅神州進

口商品清單中嘅商品加徵１０巴仙關稅，而唔係原先提議嘅２５巴仙，所以都係個好消息！

博客推薦跟住銅價踢高嘅江西銅業（００３５８），基本因素上其實都不過不失，上年盈利

勁增４６巴仙，雖然撇除一次性影響，實際減少２９巴仙，但「孖屐」對張成績表都收貨。

江銅其實都有大行們撐實，上年江銅純利２４﹒１５億人仔，但大行都估佢今年純利有

２７﹒３５億至３９﹒９５億人仔，當中只有高佬（高盛）唱淡，估純利會縮水到２０﹒６億人

仔。

江銅現時市盈率近１２倍，真心唔算非常便宜，股息率得２﹒２厘，低過同業平均股息率３

﹒４厘，不過江銅勝在市帳率低企０﹒６４倍，對股價有支持力。

至於技術走勢上，江銅經低位反彈至今，９ＲＳＩ回升至６７，ＭＡＣＤ都進入咗雙牛狀態

，中短期走勢都應該唔錯，加上有銅價靚爆鏡支持，短線挑戰１１蚊水平應該無問題，現價掃貨

望賺近半成！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

