《傳聞》內地爆檸檬茶大戰

《傳聞》市場消息稱，包括康師傅（００３２２）在內的內地多間飲料集團計劃進軍檸檬茶

市場，檸檬茶大戰一觸即發。近日康師傅股價走勢明顯轉強，昨日（２７日）升上３﹒５％，以

１３﹒３２元收市，短期可望繼續呈強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

