《傳聞》內地下半年小規模５Ｇ商用；ＳＵＶ熱潮急速降

《傳聞》市場消息指出，內地多間電訊商完成５Ｇ商品測試，將在下半年正式小規模５Ｇ商

用，範圍包括數十個主要城市。中國移動（００９４１）昨日（２７日）進一步反彈至７１﹒４

元，未來走勢要視乎５Ｇ商用反應。

另外，內地車市銷售跌勢未止，據悉運動型多用途汽車（ＳＵＶ）熱潮急速降是其中一個主

要因素。主打ＳＵＶ的長城汽車（０２３３３）昨日持平報５﹒５１元，短期股價弱勢難改。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

