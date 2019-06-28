《傳聞》市場消息指出，內地多間電訊商完成５Ｇ商品測試，將在下半年正式小規模５Ｇ商
用，範圍包括數十個主要城市。中國移動（００９４１）昨日（２７日）進一步反彈至７１﹒４
元，未來走勢要視乎５Ｇ商用反應。
另外，內地車市銷售跌勢未止，據悉運動型多用途汽車（ＳＵＶ）熱潮急速降是其中一個主
要因素。主打ＳＵＶ的長城汽車（０２３３３）昨日持平報５﹒５１元，短期股價弱勢難改。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/06/2019 09:01
《傳聞》內地下半年小規模５Ｇ商用；ＳＵＶ熱潮急速降
《傳聞》市場消息指出，內地多間電訊商完成５Ｇ商品測試，將在下半年正式小規模５Ｇ商
用，範圍包括數十個主要城市。中國移動（００９４１）昨日（２７日）進一步反彈至７１﹒４
元，未來走勢要視乎５Ｇ商用反應。
另外，內地車市銷售跌勢未止，據悉運動型多用途汽車（ＳＵＶ）熱潮急速降是其中一個主
要因素。主打ＳＵＶ的長城汽車（０２３３３）昨日持平報５﹒５１元，短期股價弱勢難改。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態28/06/2019
民主黨總統參選人辯論 特朗普喊悶
|中國故事27/06/2019
【華為之道三之三】中美之爭根本在科教 賺超額利潤必投基礎研究
|FOCUS27/06/2019
【FOCUS】小心香港陷「失治」時代
|中國故事27/06/2019
【華為之道三之三】一文睇晒任正非論教育、中美、科技
|生財有道27/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：體品股不宜高追
|中國故事27/06/2019
地方白酒龍頭 古井貢酒甘香味醇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰