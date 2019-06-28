《傳聞》百麗集團（前本港上市編號：０１８８０）內地運動零售及服務平台－－滔搏國際
，計劃在港上市，集資１０億美元（約７８﹒２億港元），美銀美林及大摩為聯席保薦人。
滔搏在內地擁有８３４３家直營門店，大部分通過「Ｔｏｐｓｐｏｒｔｓ」和
「Ｆｏｓｓ」門店品牌經營。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/06/2019 09:01
《傳聞》百麗旗下滔搏國際在港上市，集資１０億美元
《傳聞》百麗集團（前本港上市編號：０１８８０）內地運動零售及服務平台－－滔搏國際
，計劃在港上市，集資１０億美元（約７８﹒２億港元），美銀美林及大摩為聯席保薦人。
滔搏在內地擁有８３４３家直營門店，大部分通過「Ｔｏｐｓｐｏｒｔｓ」和
「Ｆｏｓｓ」門店品牌經營。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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