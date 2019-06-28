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即市新聞

28/06/2019 11:59

《魚缸博客》預備開始進入換機周期，瑞聲可考慮低位入貨！

　　《魚缸博客》神州呢幾日係上海開展通訊大會，當然就係各位電訊大亨騷「哥利」機會，中
興（００７６３）同聯通（００７６２）一齊用ＱＱ（００７００）雲遊戲展示５Ｇ威力，睇怕
５Ｇ應該係今年內預備開始大規模運用。
　　咁代表咩？代表咁多位站係科技尖端嘅缸友預備開始換機啦！一開始踏入換機潮就係手機設
備股炒起嘅周期開展，小米（０１８１０）剛剛出部９Ｔ，相信蘋果都會跟住發布５Ｇ電話，大
龍頭瑞聲（０２０１８）應該喺各手機商展示新款手機之後開始接訂單。
　　你會問，瑞聲跌到咁殘仲有無力升？定係好似買舜宇（０２３８２）好似安全啲？你梗係無
聽過炒股名句：「別人恐懼我貪婪。」瑞聲跌到咁殘係因為佢同蘋果關係太過密切，但博客呢兩
年都聽過下佢記者會講咩，ＣＥＯ有意無意間都講話會開發安卓市場，所以表明佢個客戶表開始
擴展，唔再單單靠蘋果食胡。
　　瑞聲本身最大優勢就係聲學部分同天線部分係行內領導，雖然光學部分都係開始幾年，但都
爬緊起身，做開手機自然有協同效益。
　　博客話你聽，炒股係有寒暑週期表，蘋果手機通常９至１０月發布新款，大行報告通常就７
至８月開始做野，分析師會問下班手機佬預計出幾多貨之類嘅資訊，所以呢兩個月係手機佬當炒
季節，如果想做春江鴨，就要係六窮月跌到最殘時候開始入貨就差唔多了。
　　睇返月線圖，２０１４至２０１６年期間瑞聲股價都係４０至５０蚊遊走，去到１７年尾出
新機，大家期待佢可以借「唉瘋８」炒起，股價炒上１８０銀樓上。之後蘋果機銷量開始插水，
加上又被沽空機構狙擊，股價又去返４０幾銀。
　　博客認為，瑞聲而家個價位算鐵底，現價追入其實係十分抵買，缸友可以留意下未來兩個月
大行報告講乜再決定追唔追貨。
　　因為係換機週期，博客對手機設備股相當睇好，瑞聲第一步可先睇佢會唔會重返７０至８０
銀之上，上得到可能就會去返紅底股位置，但要睇缸友們有無耐性啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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