《傳聞共賞》內地健康險增長勝壽險，百威亞太今日起路演在港上市

《昔日傳聞》 百威亞太今日起路演在港上市

內地健康險增長勝壽險，中信國際以ＡＩ發展擴增實境應用



《傳聞共賞》 百麗旗下滔搏國際在港上市，集資１０億美元

內地下半年小規模５Ｇ商用；ＳＵＶ熱潮急速降

內地爆檸檬茶大戰

內地水泥價格續穩中有升；消費旺季啤酒產量保持增長

天士力生物醫藥赴港上市，集資３９億元

內地金飾銷量大增；避險資金買入內地消費股

名創優品擬在港或美國上市，籌資約１０億美元

富衛保險洽購美國大都會人壽香港業務

鷹普精密（０１２８６）擬接近３元定價

內地豬肉消費量下降；飲料市場增長佳

航運運費受壓；中國推動芯片產業

華潤啤酒（００２９１）推新品牌；灣區發展（００７３７）有動作

起重機行情回暖；中國家電市場低增長

中國黃金（０２０９９）母企研購加國同業

何文田天鑄車位月租１萬元，全港最貴

內地金礦股擴產；醫藥股成基金粉飾窗櫥對象

ＵＰＳ及輝瑞等美企ＣＥＯ將與李克強進行會晤

中信里昂研究團隊多人過檔瑞信

聯想控股進軍證券業；阿里健康發展影像醫療

允外資透過互聯互通進入內地股債市場；內地減進口動力煤

特斯拉重組亞洲業務，新闢大中華部門

亞盛醫藥已通過上市聆訊，最快月底公開招股

多家外企擬透過滬倫通在Ａ股上市；內地電競有扶持政策



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

