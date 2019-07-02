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即市新聞

02/07/2019 09:02

《傳聞共賞》內地健康險增長勝壽險，百威亞太今日起路演在港上市

　《昔日傳聞》　百威亞太今日起路演在港上市
　　　　　　　　內地健康險增長勝壽險，中信國際以ＡＩ發展擴增實境應用
　
　《傳聞共賞》　百麗旗下滔搏國際在港上市，集資１０億美元
　　　　　　　　內地下半年小規模５Ｇ商用；ＳＵＶ熱潮急速降
　　　　　　　　內地爆檸檬茶大戰
　　　　　　　　內地水泥價格續穩中有升；消費旺季啤酒產量保持增長
　　　　　　　　天士力生物醫藥赴港上市，集資３９億元
　　　　　　　　內地金飾銷量大增；避險資金買入內地消費股
　　　　　　　　名創優品擬在港或美國上市，籌資約１０億美元
　　　　　　　　富衛保險洽購美國大都會人壽香港業務
　　　　　　　　鷹普精密（０１２８６）擬接近３元定價
　　　　　　　　內地豬肉消費量下降；飲料市場增長佳
　　　　　　　　航運運費受壓；中國推動芯片產業
　　　　　　　　華潤啤酒（００２９１）推新品牌；灣區發展（００７３７）有動作
　　　　　　　　起重機行情回暖；中國家電市場低增長
　　　　　　　　中國黃金（０２０９９）母企研購加國同業
　　　　　　　　何文田天鑄車位月租１萬元，全港最貴
　　　　　　　　內地金礦股擴產；醫藥股成基金粉飾窗櫥對象
　　　　　　　　ＵＰＳ及輝瑞等美企ＣＥＯ將與李克強進行會晤
　　　　　　　　中信里昂研究團隊多人過檔瑞信
　　　　　　　　聯想控股進軍證券業；阿里健康發展影像醫療
　　　　　　　　允外資透過互聯互通進入內地股債市場；內地減進口動力煤
　　　　　　　　特斯拉重組亞洲業務，新闢大中華部門
　　　　　　　　亞盛醫藥已通過上市聆訊，最快月底公開招股
　　　　　　　　多家外企擬透過滬倫通在Ａ股上市；內地電競有扶持政策
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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