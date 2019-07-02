《傳聞》市場消息指出，由全球最大啤酒生產商百威英博（ＡＢ ＩｎＢｅｖ）分拆的百威
亞太來港上市，今日起進行路演，本周五（５日）開始公開招股，集資約７８０億元，保薦人為
摩根大通及摩根士丹利。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/07/2019 09:06
《傳聞》百威亞太在港上市，今日起路演
《傳聞》市場消息指出，由全球最大啤酒生產商百威英博（ＡＢ ＩｎＢｅｖ）分拆的百威
亞太來港上市，今日起進行路演，本周五（５日）開始公開招股，集資約７８０億元，保薦人為
摩根大通及摩根士丹利。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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