《傳聞》百威亞太在港上市，今日起路演

《傳聞》市場消息指出，由全球最大啤酒生產商百威英博（ＡＢ ＩｎＢｅｖ）分拆的百威

亞太來港上市，今日起進行路演，本周五（５日）開始公開招股，集資約７８０億元，保薦人為

摩根大通及摩根士丹利。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

