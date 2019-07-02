《魚缸博客》大灣區住屋需求增，奧園（３８８３）待調整後入貨！

《魚缸博客》神州指數研究院噚日（１日）就發布咗６月同埋首６個月百城住宅價格數據，

６月新建住宅價格每平方米１﹒４８萬人仔，環比增長０﹒３７巴仙，漲幅僅較５月擴大

０﹒１３個百分點，仲喺低位區間，同比漲幅進一步收窄至近４巴仙。不過，「孖屐」都覺得神

州樓市價格會維持穩定。

另一邊廂，廣東省財政廳早前就公布大灣區人才政策，包括港澳台嘅境外人士可以喺珠三角

９個城市交嘅個人稅項上限一成半，而超過個一成半，將會獲大灣區９個城市嘅政府提供稅務補

貼，有關政策自今年１月１日起開始實施，並且會試行１年。「孖屐」憧憬呢個安排可以帶動人

口流入各區，刺激住屋需求。

野村發表研究報告表示，所追蹤嘅１６間神州磚頭佬６月嘅Ｓａｌｅｓ都好過該行預期，仲

錄得按年走高１９巴仙嘅數字，首六個月則升１１巴仙，平均仲已經達到全年Ｓａｌｅｓ

「他屐」嘅４７巴仙。該行認為，Ｓａｌｅｓ好過預期主要由於磚頭佬於期內推咗好多新盤所致

。該行續言，預期政府喺外圍不確定嘅環境因素下，會推出更多的政策支持磚頭佬。

咁多個神州磚頭佬之中，博客就最睇好奧園（０３８８３），大摩都表示，傳統旺季

「金九銀十」即將嚟臨，而過去３年全年Ｓａｌｅｓ都較「他屐」高出至少兩成五嘅奧園，銷情

更有望創新高，加上受惠於大部分位於大灣區嘅城市更新計劃Ｐｒｏｊｅｃｔ，前景當然值得睇

好啦！

技術走勢方面，該股自３月１日突破橫行區後愈升愈有，今日仲創埋上市新高，最新山頂位

已經去到１１﹒６４銀，今年以嚟嘅累積升幅有一倍幾咁多，相信升勢未完，一旦調整至

１０﹒４銀左右不妨吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

