《傳聞》粵港澳大灣區建設將提速，據悉越秀地產（００１２３）加快布局大灣區，近期動
用約百億元在深圳與廣州買地，進一步提升大灣區的土地儲備面積。越秀地產昨日（２日）以
１﹒８４元收市，短期阻力在１﹒９元。
國際金價回落至１４００美元以下，但山東黃金（０１７８７）昨日逆市上升。據悉山東黃
金Ｈ股對比Ａ股折讓逾５０％，具有較大值博率，持續吸引北水流入Ｈ股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/07/2019 09:01
《傳聞》越秀地產搶大灣區地；山東黃金續吸引北水流入
《傳聞》粵港澳大灣區建設將提速，據悉越秀地產（００１２３）加快布局大灣區，近期動
用約百億元在深圳與廣州買地，進一步提升大灣區的土地儲備面積。越秀地產昨日（２日）以
１﹒８４元收市，短期阻力在１﹒９元。
國際金價回落至１４００美元以下，但山東黃金（０１７８７）昨日逆市上升。據悉山東黃
金Ｈ股對比Ａ股折讓逾５０％，具有較大值博率，持續吸引北水流入Ｈ股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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