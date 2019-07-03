《傳聞》越秀地產搶大灣區地；山東黃金續吸引北水流入

《傳聞》粵港澳大灣區建設將提速，據悉越秀地產（００１２３）加快布局大灣區，近期動

用約百億元在深圳與廣州買地，進一步提升大灣區的土地儲備面積。越秀地產昨日（２日）以

１﹒８４元收市，短期阻力在１﹒９元。

國際金價回落至１４００美元以下，但山東黃金（０１７８７）昨日逆市上升。據悉山東黃

金Ｈ股對比Ａ股折讓逾５０％，具有較大值博率，持續吸引北水流入Ｈ股。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

