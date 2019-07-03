《魚缸博客》半新丁鷹普精密生產技術含金量高，中長線揸得過！

《魚缸博客》近排魚缸氣氛明顯改善，除咗愈升愈有嘅中煙香江（０６０５５）之外，喺上

星期五（２８日）先入缸嘅鷹普精密（０１２８６）都值得望多幾眼，事關佢業務夠獨特之餘，

且需要嘅技術相當複雜，魚缸入面冇咩公司同佢做同一樣嘢，所以除咗睇短線炒作，作中長線部

署一樣有吸引力。

鷹普精密主要從事開發、生產鑄造產品同精密機加工零件，而且仲要係全球十大高精密度鑄

件同機加工零部件製造商之一，而相關嘅零部件主要用喺航空、醫療、汽車、農業機械、建築機

械同液壓設備等。公司目前有１５間廠房，當中有９間喺神州、２間喺土耳其、２間喺德國、１

間喺墨西哥同捷克。

業績方面，舊年２０１８年嘅總收入錄得３７﹒４９億銀，增長兩成三，而２０１６年至

２０１８年嘅總收入年複合增長率亦超過兩成一。舊年純利只係增加兩巴仙，至４﹒１億銀，主

要受原材料成本同貨運成本急增所影響，但２０１６年至２０１８年純利複合增長率都有近一成

。另外，上市開支所影響，今年純利表現或會稍為受壓。

舊年嘅毛利率就錄得３２﹒２巴仙，符合一般工業股嘅水平。財務狀況同樣相當穩健，

２０１８年嘅長期負債只有９﹒９億銀；而流動負債約１８﹒９億銀，流動比率都有１﹒０６倍

。

事實上，隨著醫療同航空「孖屐」不斷擴張，據「孖屐」研究機構羅蘭貝格報告顯示，預期

醫療分部將成為最強勁嘅熔模鑄造「孖屐」增長驅動力，航空將成為最大嘅收入貢獻「孖屐」。

此外，羅蘭貝格亦都預期，全球豪華車、高端車喺２０１８年至２０２３年嘅「孖屐」規模亦預

計按近４巴仙嘅複合年增長率增長，相信可以持續帶動公司訂單增長。

而今日半日最高位５﹒２銀計，較招親價３蚊高逾七成三，以公司相當獨特嘅「孖屐」地位

，相信股價可以繼續拾級而上。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

