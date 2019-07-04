《傳聞》近日ＴＣＬ電子（０１０７０）股價走勢轉強，進一步升近４元阻力，昨日
（３日）升收３﹒８８元。據悉ＴＣＬ電子涉足晶片投資，持有一間即將在科創板上市的半導體
晶片企業部分股權，有助股價進一步反彈。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/07/2019 09:01
《傳聞》ＴＣＬ電子（０１０７０）涉足晶片投資
《傳聞》近日ＴＣＬ電子（０１０７０）股價走勢轉強，進一步升近４元阻力，昨日
（３日）升收３﹒８８元。據悉ＴＣＬ電子涉足晶片投資，持有一間即將在科創板上市的半導體
晶片企業部分股權，有助股價進一步反彈。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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