《傳聞》ＴＣＬ電子（０１０７０）涉足晶片投資

《傳聞》近日ＴＣＬ電子（０１０７０）股價走勢轉強，進一步升近４元阻力，昨日

（３日）升收３﹒８８元。據悉ＴＣＬ電子涉足晶片投資，持有一間即將在科創板上市的半導體

晶片企業部分股權，有助股價進一步反彈。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

