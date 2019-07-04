《傳聞》資金湧入房產信託基金；內地家電銷售續下滑

《傳聞》市場消息稱，美國十年期債孳息跌穿兩厘，加促資金湧向房產信託基金，多家信託

基金創出新高，如陽光產業信託（００４３５）昨日（３日）升收６﹒０９元，短期向６﹒３元

至６﹒５元進發。

市場消息稱，內地家電產品銷售持續下滑，拖累零售消費增長放慢的因由之一，部分省市考

慮進一步推出家電舊換新的補貼計劃。海爾電器（０１１６９）昨日微跌以２１﹒５元收市，

２２元阻力不輕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

