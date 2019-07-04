《傳聞》騰訊（００７００）投資印度視頻串流服務商

《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）與印度最大流動支付服務公司Ｐａｙｔｍ，投資

當地視頻串流服務商ＭＸ Ｐｌａｙｅｒ，涉資約１億美元（７﹒８億港元）。

消息指，騰訊與ＭＸ Ｐｌａｙｅｒ的投資談判已進入最後階段，但部分特別投資條款尚未

敲定。ＭＸ Ｐｌａｙｅｒ擁有３０００萬名註冊用戶，其中三分之二的觀看次數來自印度小城

市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

