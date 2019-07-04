《傳聞》科企擅取用戶個人資料、侵犯兒童私隱等問題備受關注。市場消息指，抖音涉違反
歐盟《一般資料保護規範》（ＧＤＰＲ），研究包括其影音開放式傳遞、對兒童線上接收及分享
相關資訊的影響。
若當局裁定抖音違規，抖音可能面臨高達４％的收入罰款，或１７９０萬英鎊（約１﹒７６
億港元）罰款。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
04/07/2019 09:01
《傳聞》抖音涉違歐盟私隱例，或面臨高達１﹒８億罰款
《傳聞》科企擅取用戶個人資料、侵犯兒童私隱等問題備受關注。市場消息指，抖音涉違反
歐盟《一般資料保護規範》（ＧＤＰＲ），研究包括其影音開放式傳遞、對兒童線上接收及分享
相關資訊的影響。
若當局裁定抖音違規，抖音可能面臨高達４％的收入罰款，或１７９０萬英鎊（約１﹒７６
億港元）罰款。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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