《魚缸博客》大行唱好兼國策帶動，蒙牛（２３１９）調整後買貨！

《魚缸博客》蒙牛（０２３１９）星期一（１日）晚間公布，出售祖國奶粉大佬君樂寶乳業

５１巴仙嘅股權。「孖屐」普遍都睇好今次交易，仲預料可以減低自身業務嘅Ｉｎｔｅｒｎａｌ

競爭咁話。另一邊廂，神州奶產品價格預料會繼續走高，加上又有國策Ｂａｃｋ ｕｐ吓，奶品

佬短期內應該有機會彈出。

事實上，６月初發改委已經表明會大推神州製造嘅ＢＢ奶粉，仲要求要有Ｑｕａｌｉｔｙ咁

話，而奶品佬早前已經畀人捧高過一輪架啦！

雖然缸友都會擔心蒙牛下年嘅收入會受到影響，不過，多間大行都齊齊表示，呢單交易對蒙

牛有利。花旗話，可以加強蒙牛嘅財政定位，又會進一步優化品牌嘅Ｃｏｍｂｏ，仲有助推動公

司嘅淨利潤率同埋降低負債水平，所以畀咗佢「買貨」評級，「他屐」就睇３５﹒６６銀。

大和就認為，蒙牛管理層喺分析員會議入面提到，將會專注發展高端品牌，相信有助提升公

司形象兼長期淨利潤率。又話，蒙牛今年上半年收入有望高過公司之前訂立嘅全年「他屐」，而

下半年就或者會受累於牛奶原材料嘅價格波動，最後調升佢嘅「他屐」，由３２﹒８銀至３６﹒

６銀，兼維持「買入」評級。

睇返個公仔圖，蒙牛股價由３月１８日起就開始反覆上行，其間累積升幅有約２９巴仙咁多

，加上噚日獲多間大行唱好，股價噚日仲喺３２﹒１銀嘅山頂位插旗，今日高位亦都再見呢個水

平，暫時未有進一步向上推進。而家技術走勢仍然向好，平均線整體分佈形勢全面利好，而ＭＡ

ＣＤ嘅「牛差距」亦有擴大，缸友不妨等股價回落返去十天線（約３０﹒６銀）入貨啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

