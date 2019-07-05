《傳聞共賞》晉商銀行國際配售已足額，中興將推５Ｇ手機

《傳聞共賞》 晉商銀行（０２５５８）國際配售已足額

三星Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ屏幕瑕疵解決，最快下月上市

中興（００７６３）將推５Ｇ手機，鋼鐵業毛利受壓

水泥業淡季不淡



《昔日傳聞》 騰訊（００７００）投資印度視頻串流服務商

抖音涉違歐盟私隱例，或面臨高達１﹒８億罰款

ＴＣＬ電子（０１０７０）涉足晶片投資

資金湧入房產信託基金；內地家電銷售續下滑

滴滴拓自動駕駛，與大股東軟銀等洽融資

越秀地產搶大灣區地：山東黃金續吸引北水流入

內地健康險增長勝壽險，中信國際以ＡＩ發展擴增實境應用

百麗旗下滔搏國際在港上市，集資１０億美元

內地下半年小規模５Ｇ商用；ＳＵＶ熱潮急速降

內地爆檸檬茶大戰

內地水泥價格續穩中有升；消費旺季啤酒產量保持增長

天士力生物醫藥赴港上市，集資３９億元

內地金飾銷量大增；避險資金買入內地消費股

名創優品擬在港或美國上市，籌資約１０億美元

鷹普精密（０１２８６）擬接近３元定價

內地豬肉消費量下降；飲料市場增長佳

航運運費受壓；中國推動芯片產業

華潤啤酒（００２９１）推新品牌；灣區發展（００７３７）有動作

起重機行情回暖；中國家電市場低增長

中國黃金（０２０９９）母企研購加國同業



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

