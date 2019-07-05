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即市新聞

05/07/2019 09:00

《傳聞共賞》晉商銀行國際配售已足額，中興將推５Ｇ手機

　《傳聞共賞》　晉商銀行（０２５５８）國際配售已足額
　　　　　　　　三星Ｇａｌａｘｙ　Ｆｏｌｄ屏幕瑕疵解決，最快下月上市
　　　　　　　　中興（００７６３）將推５Ｇ手機，鋼鐵業毛利受壓
　　　　　　　　水泥業淡季不淡

　《昔日傳聞》　騰訊（００７００）投資印度視頻串流服務商
　　　　　　　　抖音涉違歐盟私隱例，或面臨高達１﹒８億罰款
　　　　　　　　ＴＣＬ電子（０１０７０）涉足晶片投資
　　　　　　　　資金湧入房產信託基金；內地家電銷售續下滑
　　　　　　　　滴滴拓自動駕駛，與大股東軟銀等洽融資
　　　　　　　　越秀地產搶大灣區地：山東黃金續吸引北水流入
　　　　　　　　內地健康險增長勝壽險，中信國際以ＡＩ發展擴增實境應用
　　　　　　　　百麗旗下滔搏國際在港上市，集資１０億美元
　　　　　　　　內地下半年小規模５Ｇ商用；ＳＵＶ熱潮急速降
　　　　　　　　內地爆檸檬茶大戰
　　　　　　　　內地水泥價格續穩中有升；消費旺季啤酒產量保持增長
　　　　　　　　天士力生物醫藥赴港上市，集資３９億元
　　　　　　　　內地金飾銷量大增；避險資金買入內地消費股
　　　　　　　　名創優品擬在港或美國上市，籌資約１０億美元
　　　　　　　　鷹普精密（０１２８６）擬接近３元定價
　　　　　　　　內地豬肉消費量下降；飲料市場增長佳
　　　　　　　　航運運費受壓；中國推動芯片產業
　　　　　　　　華潤啤酒（００２９１）推新品牌；灣區發展（００７３７）有動作
　　　　　　　　起重機行情回暖；中國家電市場低增長
　　　　　　　　中國黃金（０２０９９）母企研購加國同業
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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