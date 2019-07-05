《傳聞》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）股價大翻身，昨日（４日）上升至
２３﹒１５元，逆市上升０﹒４元。據悉中興通訊計劃短期內搶閘推出５Ｇ手機，對股價有支持
作用，宜待股價回落至２３元以下低吸。
市場消息稱，面對今年鐵礦石上升六成，加上低排放的環保要求，內地鋼鐵行業毛利受壓，
鞍鋼（００３４７）（深：０００８９８）昨日力守３﹒５２元，微升０﹒０１元，短期料有反
彈難上升。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/07/2019 09:01
《傳聞》中興（００７６３）將推５Ｇ手機，鋼鐵業毛利受壓
《傳聞》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）股價大翻身，昨日（４日）上升至
２３﹒１５元，逆市上升０﹒４元。據悉中興通訊計劃短期內搶閘推出５Ｇ手機，對股價有支持
作用，宜待股價回落至２３元以下低吸。
市場消息稱，面對今年鐵礦石上升六成，加上低排放的環保要求，內地鋼鐵行業毛利受壓，
鞍鋼（００３４７）（深：０００８９８）昨日力守３﹒５２元，微升０﹒０１元，短期料有反
彈難上升。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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