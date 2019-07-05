《傳聞》水泥業淡季不淡

《傳聞》雖然目前為內地水泥行業淡季，但據悉水泥需求超市場預期，價格穩中有升，呈現

淡季不淡。水泥概念股可看高一線，中國建材（０３３２３）昨日（４日）升上７﹒２元，上升

０﹒１２元，為兩個月高位，短期阻力在７﹒５元至７﹒８元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

