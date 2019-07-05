《傳聞》市場消息指，三星耗時兩個月重新設計摺疊手機Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ，已解決
屏幕瑕疵，有傳最快８月上市。
據悉，是次設計表面的保護膜將延伸至整個屏幕，緊貼邊框，減低被用家撕下的機率。此外
，亦改善了手機摺疊時的中間空隙，絞鍊經過重新設計，能稍微頂起保護膜，使轉軸部分與屏幕
齊平。
Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ原定今年４月推出，後指屏幕有問題，包括絞鍊零件保護膜脫落等，
令三星延遲上市時間。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/07/2019 09:01
《傳聞》三星Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ屏幕瑕疵解決，最快下月上市
《傳聞》市場消息指，三星耗時兩個月重新設計摺疊手機Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ，已解決
屏幕瑕疵，有傳最快８月上市。
據悉，是次設計表面的保護膜將延伸至整個屏幕，緊貼邊框，減低被用家撕下的機率。此外
，亦改善了手機摺疊時的中間空隙，絞鍊經過重新設計，能稍微頂起保護膜，使轉軸部分與屏幕
齊平。
Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ原定今年４月推出，後指屏幕有問題，包括絞鍊零件保護膜脫落等，
令三星延遲上市時間。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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