《魚缸博客》炒人行減息降準，潤地（１１０９）股價有望再破頂！

《魚缸博客》過咗Ｇ２０之後本來以為魚缸可以上破二萬九，不過噚日掂一掂之後就落返嚟

，之後都係浮浮沉沉唔上唔落咁，難怪嘅因為Ａ場嗰邊已經連跌咗三日，而且投資者對經濟前景

睇淡，齊齊炒「減息」，都令到資金加速流入債市賺下債價，各地魚缸呢個星期都表現平平。

香江呢邊都唔上唔落，噚日十天線（約２８５９０點）有望升破百天線（約２８６２２點）形成

「黃金交叉」，但最終無出現，二萬九關睇嚟需要一段時間先可以收復到。

再上再落都有可能之下，博客就唔咁博，買返啲藍戰士起碼有一定防守性，而既然全球都炒

「減息」，自然對一眾本地地產佬同內房佬有利啦！其中內房佬仲連日做好，表現超班，咁好表

現除咗炒「減息」，原來仲炒埋「降準」，事關星期二（２日）國務院總理李克強出席論壇嗰陣

就話，見到中小企融資困難，所以嚟緊要採取定向降準、降準等措施嚟扶持民營經濟，所以呢班

內房佬點會唔高興呢？

講到內房佬，博客就幾睇好近排表現強勢嘅潤地（０１１０９），佢噚日先破頂高見

３６﹒３５銀。唔講缸友都未必知，佢仲係上年大跌市入邊表現最好嘅藍戰士，今年唔通會蟬聯

？睇返基本面啦，有炒開內房佬嘅缸友都應該知呢個板塊有個垢病，就係負債好高！但潤地上年

總有息負債比率只有４６﹒１巴仙，比同業水平為低。另外，同新地（０００１６）一樣，潤地

除左賣樓之外，佢嘅收租業務都漸漸走入收成期，細摩就話受惠中產消費能力上升，配合稅制改

革，嚟緊佢可能將收租業務分拆出嚟，到時對潤地股價嚟講可能更上一層樓。

睇埋息率現時仲有３﹒７厘不過不失，而預期市盈率有８﹒４倍比其他內房佬都高，所以唔

建議缸友現時買入，等佢回返廿天線（約３３﹒５６３銀）先買第一注，以下半年經濟環境去睇

，神州要谷經濟最終都要由樓市入手，下半年潤地股價仍然有機會破頂啊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

