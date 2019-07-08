《傳聞》近期內地保險股勢呈強，傳聞內地正研究保險資金投資新政策，可能加大險資進入
內地Ａ股的規模，有利保險企業提升投資回報。平保（０２３１８）上周五（５日）升０﹒３５
元，以９６﹒７元收市，短期將直撲１００元大關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/07/2019 09:01
《傳聞》內地保險資金投新政策，准加大進入Ａ股市場
《傳聞》近期內地保險股勢呈強，傳聞內地正研究保險資金投資新政策，可能加大險資進入
內地Ａ股的規模，有利保險企業提升投資回報。平保（０２３１８）上周五（５日）升０﹒３５
元，以９６﹒７元收市，短期將直撲１００元大關。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態08/07/2019
伊朗預告鈾濃度超上限 法國譴責
|生財有道05/07/2019
【百威招股】百威首日孖展借出最少63億元 料中長線股價升一成
|生財有道05/07/2019
【嚟緊炒D乜】小米股價見低位可吼 互聯網業務炒未來願景
|專訪05/07/2019
【駐滬專訪】嘉華國際：樓市政策「穩」字當頭 銷售策略順勢而為
|生財有道05/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：小注孖展抽百威
|FOCUS05/07/2019
【FOCUS】貴價巨無霸登港 百威欲cheers中國
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰