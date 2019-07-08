《傳聞》內地保險資金投新政策，准加大進入Ａ股市場

《傳聞》近期內地保險股勢呈強，傳聞內地正研究保險資金投資新政策，可能加大險資進入

內地Ａ股的規模，有利保險企業提升投資回報。平保（０２３１８）上周五（５日）升０﹒３５

元，以９６﹒７元收市，短期將直撲１００元大關。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

