《傳聞》日清食品拓非即食麵業務；李寧力攻兒童鞋服市場

《傳聞》日清食品（０１４７５）除了提高即食麵產品價格之外，據聞亦大力拓展非即食麵

業務，包括薯片、糖果與飲料，有望成為業務增長來源，但短期股價升幅過大，宜待股價回落至

５元附近低吸，現價不宜高追。

李寧（０２３３１）股價強勢，上周五（５日）升上１８﹒４元收市，據悉李寧未來仍有很

大增長空間，將力攻李寧品牌兒童鞋服市場，打造增長新引擎，宜待股價回落至１７元附近低吸

。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

