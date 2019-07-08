《魚缸博客》壹賬通分拆上市惹憧憬，平保補回上升裂口現價可撈！

《魚缸博客》「孖屐」今日遇冷峰，藍戰士全線回調。博客認為，７月雖然減息預期稍降，

但年底前減息嘅機會仍然好大，加上花旗國同神州正密鑼緊鼓準備開始新一輪貿易會談，因此趁

大市高位回調之際，吸納番啲優質股絕對係良機。

今日博客想講嘅就係重磅藍戰士平保（０２３１８），最近平保股價上升嘅催化劑之一就係

佢不斷回購Ａ股，截至上星期五（５日）已經展開八輪嘅回購操作，一共用左約４４﹒９億人仔

資金，回購咗接近５２００萬股。雖然只係回購Ａ股，但Ｈ股嘅走勢亦因此被帶動，上星期二（

２日）「孖屐」炒貿戰重啟會議時就飆逾３巴仙，之後仲創埋上市新高嘅９８蚊，距離紅底股不

遠矣。

另一個未來值得憧憬嘅消息，當然係佢旗下金融科技公司金融壹賬通就快喺今年第三季分拆

上市啦。最近有外電報導，壹賬通最早將會今年９月頭喺紐約上市，集資最多１０億美金。子公

司分拆上市嘅話自然會擴大母企嘅市值，刺激股價上揚。再加上金融科技喺近年興起，唔少企業

都需要喺產品同服務加入更多科技元素，以增加公司嘅競爭力，因此喺子公司前景方面都有一定

憧憬。

最後睇埋佢嘅股價走勢圖，佢上星期突破埋個頸線位（約９４﹒５銀），同埋舊年年頭高位

９５﹒４銀，而且穩步上揚，相信今次晉身紅底股嘅機會較幾大。不過，Ａ場今日因為外資急撤

，加上花旗國經濟數據勁，減低「孖屐」今個月減息嘅憧憬，平保今日受到拖累，最多蒸發近３

巴仙，順勢補回上周初嘅上升裂口。加上對比同業國壽（０２６２８）目前市盈率近４４倍，平

保目前有１４倍左右，估值比較抵買，博客建議缸友可以現價分段買入，博佢再次挑戰紅底！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

