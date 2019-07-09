《傳聞》太保力拓「一帶一路」市場；世房重注粵港澳大灣區

《傳聞》中國企業大舉進軍「一帶一路」市場，據悉包括保險企業如中國太保

（０２６０１），拓展財產險業務，有望成為增長亮點。中國太保回落至２８元至２９元，有一

定吸引力。

世茂房地產（００８１３）股價呈強，近月由２１元抽高至昨日（８日）的２４元收市，據

悉今年來世房持續增持土地儲備，手上持有粵港澳大灣區土儲估值接近３０００億元，未來業績

表現較有保障。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

