《傳聞》中國企業大舉進軍「一帶一路」市場，據悉包括保險企業如中國太保
（０２６０１），拓展財產險業務，有望成為增長亮點。中國太保回落至２８元至２９元，有一
定吸引力。
世茂房地產（００８１３）股價呈強，近月由２１元抽高至昨日（８日）的２４元收市，據
悉今年來世房持續增持土地儲備，手上持有粵港澳大灣區土儲估值接近３０００億元，未來業績
表現較有保障。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/07/2019 09:01
《傳聞》太保力拓「一帶一路」市場；世房重注粵港澳大灣區
《傳聞》中國企業大舉進軍「一帶一路」市場，據悉包括保險企業如中國太保
（０２６０１），拓展財產險業務，有望成為增長亮點。中國太保回落至２８元至２９元，有一
定吸引力。
世茂房地產（００８１３）股價呈強，近月由２１元抽高至昨日（８日）的２４元收市，據
悉今年來世房持續增持土地儲備，手上持有粵港澳大灣區土儲估值接近３０００億元，未來業績
表現較有保障。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態09/07/2019
【希臘變天】保守派擊敗左翼聯盟
|生財有道08/07/2019
安踏遭渾水狙擊 指控制分銷商造假虛假地提升利潤率
|中國故事08/07/2019
【科創板啟動】25家企業22日上市集資311億 或存破發風險
|生財有道08/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展持貨者不需急沽
|FOCUS08/07/2019
【FOCUS】四大行加按息贈興 港樓「乾升」有玄機?
|興證快訊08/07/2019
挑戰29000之後
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰