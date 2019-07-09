《傳聞》市場消息指，華為鴻蒙系統已開始相關測試，而華為今年下半年推出的Ｍａｔｅ
３０系列，可望成為首部搭載「鴻蒙」系統的機體。
消息亦指，華為現正計劃是否讓鴻蒙系統與華為Ｍａｔｅ ３０系列手機一同發表。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/07/2019 09:01
《傳聞》華為Ｍａｔｅ ３０或成首部搭載鴻蒙系統手機
《傳聞》市場消息指，華為鴻蒙系統已開始相關測試，而華為今年下半年推出的Ｍａｔｅ
３０系列，可望成為首部搭載「鴻蒙」系統的機體。
消息亦指，華為現正計劃是否讓鴻蒙系統與華為Ｍａｔｅ ３０系列手機一同發表。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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