《傳聞》賭王二太藍瓊纓近５８００萬元沽玫瑰新邨

《傳聞》市場消息指，由「賭王」何鴻燊二太藍瓊纓持有的東半山玫瑰新邨Ｂ座高層２室，

以成交價５７９８萬元易手，實用面積２０９０平方呎，實用面積呎價２７７４２元。藍瓊纓早

於１９７１年以１８萬元買入單位，持貨４８年，帳面獲利５７８０萬元，賺幅達３２１倍。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

