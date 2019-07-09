《傳聞》工行（０１３９８）上海副行長失聯

《傳聞》距離工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）上海分行原行長顧國明被中紀委調

查僅一個月，該分行一位副行長又傳出失聯，市場消息指，這位副行長和顧國明被查應並非同一

原因或同一案件，但未有提及該副行長的姓名。消息指，因高層屢屢被查，近期工行即將召開警

示大會。

今年６月６日，中央紀委國家監委駐工行紀檢監察組、上海市紀委監委宣布，工行上海分行

黨委書記、行長顧國明個人涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

