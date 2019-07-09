《魚缸博客》領展獲基金推上「紅底」在望，現價追入仍有水位！

《魚缸博客》話說最近「孖屐」個個都望住堆公用股同房託，因為花旗國話減息又唔減咁多

個款，大家都觸摸唔到，所以資金點都要搵啲嘢避險。領展（００８２３）最近表現真係叻仔又

靚仔，雖然呢一兩年股價都係Ｋｅｅｐ住慢慢升，但起碼係維持升勢，係呢個波動市入面已經係

最好選擇。

最近股價不停破頂，大家都好似馬迷咁不同叫「衝！衝！衝！」，皆因股價已經接近百蚊大

關，所以缸友們有理由相信，班基金佬絕會推佢上「紅底」，如果現價入都仍然有小小水位！

基本面分析下，點解大家咁睇好佢呢？主要大家對佢商場租務發展策略有信心。佢之前係咁

將香江啲商場打包賣出，拎咗一大堆現金流有咩做？就係每一年係神州買一個商場，前年就係廣

州，去年就係深圳。其實以租金計，或者未必夠香江ｆｉｇｈｔ，但係以人流及出租率計就一定

跑贏香江，何況神州商業發展日漸增長，隨住物價通脹不斷上升，領展大陸商場就有藉口加租，

所以可以睇到增長嘅願景。

話說兩頭。其實好多香江地產佬都已經密密係神州落地生根，其中包括新世界

（０００１７）嘅Ｋ１１購物中心，係上海等大城市嘅商場版圖愈做愈大，但增長勢頭會唔會持

續呢？呢個就好難講，因為要買地要自己興建，不論時間心機成本都多；相反財雄勢大嘅領展直

接「買」人哋個商場，快靚正之餘又睇得出班管理層有眼光。

睇返領展月線圖，從２０１０年開始，股價都向上發展，呢種收息股真係可以做到財息兼收

嘅效果，短期先睇佢破百銀上「紅底」先，所以現價追仍有水位。買得呢隻股，可以考慮長揸收

息；如果佢個業務發展策略無變，未來股價再升都無難度，值得一戰！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

