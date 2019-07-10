《傳聞》中聯重科農機佔有率升；內地新能源車盈利受壓

《傳聞》中聯重科（０１１５７）昨日（９日）逆市升收４﹒８４元。據悉中聯重科力拓中

高端農業機械見效，小麥機與甘蔗機位列美國市場佔有率前列位置，支持股價進一步向５元目標

進發。

另外，市場消息稱，內地新能源車補貼大幅退坡後，大部分新能源車品牌維持售價不變，未

有調高價格，令車企盈利受壓，加劇股價下行壓力。比亞迪（０１２１１）在４８元至５０元沽

壓不輕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

