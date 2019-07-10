《傳聞》內地彩電市場表現不濟，但據悉ＴＣＬ電子（０１０７０）等彩電生產商大舉布局
海外市場且見成效，特別是北美市場同比增長接近一倍，可彌補內銷市場放緩部分影響。ＴＣＬ
電子可在３﹒５元至３﹒６元低吸。
另外，市場消息稱，內地火電去除落後產能的步伐未有停止，對以火電比重高的的電力集團
有較大影響。大唐發電（００９９１）昨日（９日）微跌收報１﹒９元，短期續跑輸大市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/07/2019 09:01
《傳聞》ＴＣＬ電子海外銷售續增；內地火力發電去產能持續
《傳聞》內地彩電市場表現不濟，但據悉ＴＣＬ電子（０１０７０）等彩電生產商大舉布局
海外市場且見成效，特別是北美市場同比增長接近一倍，可彌補內銷市場放緩部分影響。ＴＣＬ
電子可在３﹒５元至３﹒６元低吸。
另外，市場消息稱，內地火電去除落後產能的步伐未有停止，對以火電比重高的的電力集團
有較大影響。大唐發電（００９９１）昨日（９日）微跌收報１﹒９元，短期續跑輸大市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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