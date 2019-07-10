《傳聞》康龍化成擬發行Ｈ股，集資約５億美元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，在深圳掛牌上市約半年的康龍化成（北京）新藥技術

股份（深：３００７５９），計劃發行Ｈ股在港上市，集資約５億美元。

康龍化成業務主要為製藥企業、生物科技研發公司，提供跨越藥物發現、藥物開發兩個階段

的全流程一體化藥物研究、開發及生產解決方案。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

