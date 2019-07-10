《傳聞》粵港澳大灣區最大民辦商科高等教育機構－－中匯集團（００３８２）已完成在港
公開招股，外媒引述市場消息指出，其定價為每股２﹒８５元，為招股價範圍２﹒４８至
３﹒２２元之中間價，集資７﹒１２５億元。該股將於下周二（１６日）在聯交所主板買賣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/07/2019 13:31
《傳聞》中匯集團（００３８２）招股中間定價２﹒８５元
《傳聞》粵港澳大灣區最大民辦商科高等教育機構－－中匯集團（００３８２）已完成在港
公開招股，外媒引述市場消息指出，其定價為每股２﹒８５元，為招股價範圍２﹒４８至
３﹒２２元之中間價，集資７﹒１２５億元。該股將於下周二（１６日）在聯交所主板買賣。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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