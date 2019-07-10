《傳聞》中國抗體製藥公司在港ＩＰＯ，集資１至２億美元

《傳聞》中國抗體製藥已向聯交所遞交上市申請，中金公司和東方證券國際為聯席保薦人。

外媒引述市場消息人士指出，中國抗體製藥計劃上市集資１至２億美元。

據中國抗體製藥上載的初步招股文件顯示，集團是專門研究、發展、製造及商業化自身免疫

性疾病療法的香港生物製藥公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

