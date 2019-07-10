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即市新聞

10/07/2019 15:41

《傳聞》中國抗體製藥公司在港ＩＰＯ，集資１至２億美元

　　《傳聞》中國抗體製藥已向聯交所遞交上市申請，中金公司和東方證券國際為聯席保薦人。
外媒引述市場消息人士指出，中國抗體製藥計劃上市集資１至２億美元。
　　據中國抗體製藥上載的初步招股文件顯示，集團是專門研究、發展、製造及商業化自身免疫
性疾病療法的香港生物製藥公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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