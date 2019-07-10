《魚缸博客》美的置業（３９９０）賣樓成績理想，有望再破頂！

《魚缸博客》自從上星期五（５日）花旗國出台嘅上月非農新增職位遠好過預期後，呢項數

據如同一盤冷水，澆熄缸友對今個月減息半厘嘅憧憬。加上Ａ場喺今個星期一（８日）有外資急

撤嘅跡象，魚缸錄得五連跌，蒸發近８００點之餘，仲要失守多條主要平均線。不過，今朝神州

出台嘅六月ＣＰＩ總算符合預期，只要數據唔太差，喺冇乜好消息嘅環境下，已經算係一個好消

息了，魚缸暫時上返２０天（２８１８７點）同５０天線（２８１３２點）。

然而，「孖屐」冇咩特別利好消息下，加上缸友觀望情緒比較濃厚下，萬一「孖屐」突然有

咩唔係太好嘅消息出咗嚟，或者會有唔少悲觀缸友將呢Ｄ消息放大嚟睇，唔排除魚缸隨時會再上

演今個星期一嘅戲碼。不過，若聽日花旗國公布嘅通脹差過預期，再度重燃缸友對今個月減息嘅

期望，魚缸又可能會展開一輪反彈，而家缸友又真係顯得進退兩難。



＊美的置業土儲成本不高，盈利可看高一線＊



務求穩穩陣陣，除咗揀Ｄ收息股外，物管佬都係一個唔錯嘅選擇。其中一個街坊永升生活服

務（０１９９５）就發咗盈喜，半日股價更最多急升超過一成七。事實上，物管佬背後都有大型

內房撐腰，加上今年以來唔少內房嘅銷售成績相當唔錯，有望繼續帶挈物管佬，所以嚟緊可能陸

續有幾隻物管佬發盈喜。

咁多隻街坊入面，博客就比較睇好美的置業（０３９９０），佢雖然都有從事物業管理業務

，但該業務舊年營業額只係佔總收入超過１巴仙，收入主要來自賣樓。睇返成績，今年上半年

銷售金額就增長近一成七，至４７２億人仔，若按照現時嘅步伐，公司有望達成今年千億銷售嘅

「他屐」。雖然阿媽美的控股（深：０００３３３）唔係內房出身，但美的作為神州家電龍頭，

近年積極開拓智慧家居，加上５Ｇ發展全速前進，成為美的置業嘅銷售特點，有望喺眾多內房入

面突圍而出。

另外，美的置業目前擁有擁有４５００萬平方米土儲，而土儲嘅平均成本大約每平方米

２３００人仔，舊年出售嘅平均單價有近每平方米一萬人仔，即係成本只佔銷售均價嘅兩成三，

除咗未來收入相當可觀外，毛利率亦都有幾好嘅上升空間。中金前排都唱好佢，話「孖屐」低估

咗佢嘅增長前景，預料今年嘅合約銷售同盈利水平都會超過「孖屐」預期，給予「買貨」評級，

「他屐」睇２５﹒２７銀。

技術上，美的置業喺上個月尾突破咗自四月以嚟形成嘅下跌通道，目前繼續守穩多條平均線

上，保力加通道呈現平穩跡象，而ＭＡＣＤ嘅當ＤＩＦ同ＭＡＣＤ均大於０，並向上移動，缸友

可考慮現價吸納，有望再挑戰山頂位２２﹒５７５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

