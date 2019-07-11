《傳聞共賞》重卡換車潮有利中國重汽，資金賭美匯轉弱加注金礦股

《傳聞共賞》 重卡換車潮有利中國重汽；聯想集團數據中心增長勁

資金打賭美匯轉弱加注金礦股；基金防守力吸大家樂



《昔日傳聞》 中聯重科農機佔有率升；內地新能源車盈利受壓

ＴＣＬ電子海外銷售續增；內地火力發電去產能持續

華為Ｍａｔｅ ３０或成首部搭載鴻蒙系統手機

太保力拓「一帶一路」市場；世房重注粵港澳大灣區

工行上海副行長失聯

４大銀行齊調升按揭封頂息減回贈，恆生今加入

內地保險資金投新政策，准加大進入Ａ股市場

日清食品拓非即食麵業務；李寧力攻兒童鞋服市場

晉商銀行（０２５５８）國際配售已足額

三星Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ屏幕瑕疵解決，最快下月上市

中興（００７６３）將推５Ｇ手機，鋼鐵業毛利受壓

水泥業淡季不淡

騰訊（００７００）投資印度視頻串流服務商

抖音涉違歐盟私隱例，或面臨高達１﹒８億罰款

ＴＣＬ電子（０１０７０）涉足晶片投資

資金湧入房產信託基金；內地家電銷售續下滑

滴滴拓自動駕駛，與大股東軟銀等洽融資

越秀地產搶大灣區地：山東黃金續吸引北水流入

內地健康險增長勝壽險，中信國際以ＡＩ發展擴增實境應用

百麗旗下滔搏國際在港上市，集資１０億美元

內地下半年小規模５Ｇ商用；ＳＵＶ熱潮急速降



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

