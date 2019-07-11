《傳聞》下半年美國減息機會大，據聞續有資金加注金礦股，打賭美元匯價轉弱，一度升破
９元的招金礦金（０１８１８），若回落至８﹒３元至８﹒５元水平具有一定值博率。
另外，環球政經不穩，下半年資金湧向現金流強，業務穩定的防守股。繼港鐵
（０００６６）之後，據聞基金看中大家樂（００３４１），連日有買盤力力吸。大家樂昨日
（１０日）收升２４﹒２５元收市，短期高處未算高。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/07/2019 09:01
《傳聞》資金打賭美匯轉弱加注金礦股；基金防守力吸大家樂
《傳聞》下半年美國減息機會大，據聞續有資金加注金礦股，打賭美元匯價轉弱，一度升破
９元的招金礦金（０１８１８），若回落至８﹒３元至８﹒５元水平具有一定值博率。
另外，環球政經不穩，下半年資金湧向現金流強，業務穩定的防守股。繼港鐵
（０００６６）之後，據聞基金看中大家樂（００３４１），連日有買盤力力吸。大家樂昨日
（１０日）收升２４﹒２５元收市，短期高處未算高。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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