《傳聞》資金打賭美匯轉弱加注金礦股；基金防守力吸大家樂

《傳聞》下半年美國減息機會大，據聞續有資金加注金礦股，打賭美元匯價轉弱，一度升破

９元的招金礦金（０１８１８），若回落至８﹒３元至８﹒５元水平具有一定值博率。

另外，環球政經不穩，下半年資金湧向現金流強，業務穩定的防守股。繼港鐵

（０００６６）之後，據聞基金看中大家樂（００３４１），連日有買盤力力吸。大家樂昨日

（１０日）收升２４﹒２５元收市，短期高處未算高。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

