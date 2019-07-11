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即市新聞

11/07/2019 11:58

《魚缸博客》神州鐵鳥需求有改善，吼暑假旺季數據未炒高前掃貨！

　　《魚缸博客》踏入７月又到暑假啦∼除咗係一眾小魔怪要去放電嘅時間，對好多行業嚟講都
係傳統旺季。今日博客就唔打算講馬交啲濠賭佬，反而轉講最近少提嘅神州鐵鳥，事關航空業需
求今年明顯有改善，相信喺基本因素支持下，鐵鳥們絕對有踢高空間。
　　其實唔單止博客睇到呢個變化，高佬（高盛）其實都一早意識到，佢今日又放咗份報告，好
坦白咁話，對神州鐵鳥睇法轉為正面，因為預期需求會有改善，相信估值或者會獲得支持，順手
升返國航（００７５３）同東航（００６７０）個評級到「掃貨」。
　　不過，高佬的確所言甚是，睇番最新一次載客量數據，以東航為例，５月載客量有
１０８７﹒１８萬人次，比上年同期多逾８巴仙，客座率踢高逾半個巴仙至逾８２巴仙。
　　如果缸友們信唔過高佬，都聽下中金今個月初嘅睇法。中金講咗另一個因素，就係油魔，布
蘭特原油今年嚟已經按年跣低近１６巴仙，的確有利鐵鳥，加上神州花旗貿易戰緩和返啲，匯率
風險都無咁大，所以外圍上的確都有力撐。
　　至於基本因素方面，三大神州鐵鳥上年盈利表現都真係唔太好，東航純利更大劈逾五成七，
不過大行今年嘅盈利預測都向好，都係以東航為例，最保守嘅德銀都估可以上返６９﹒２１億人
仔，輕微比２０１７年多啲，但對缸友們嚟講已經係唔錯嘅消息。
　　目前三大神州鐵鳥首半年嘅每月數據都唔太差，所以絕對可以憧憬下今個暑假旺季可以有驚
喜。至於部署方面，博客好坦白咁講國航、東航、南航（０１０５５）而家嘅估值水平都喺低位
，所以都可以掃貨。加上三隻鐵鳥走勢上好相似，建議缸友可以吼佢哋回落到５至６月嘅低位掃
一掃貨，上望大概踢高一成半左右，等到下一次載客量成績表再出再部署。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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