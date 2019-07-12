《傳聞》內地原奶價格穩步回升；４Ｋ電視消費佔比望升至八成

《傳聞》內地原奶供求有起色，在需求增加下，據聞原奶價格呈現穩步回升的跡象，對牧業

經營有利，現代牧業（０１１１７）在１﹒１元水平打底多時，有力向上挑戰１﹒３元至

１﹒３５元。

另外，市場消息稱，４Ｋ電視佔內地彩電消費比重的七成，有望進一步增加至八成，而

８Ｋ電視也開始發力，這成為彩電消費升級的動力來源，推動彩電換機潮，創維

（００７５１）股價２元附近有一定值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

