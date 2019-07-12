《傳聞》中信集團與唐英年家族合組財團擬收購香港航空

《傳聞》據《南華早報》引述知情人士透露，中信集團子公司、無錫市交通產業集團，以及

唐英年家族合組的一個財團，正在洽購香港航空。該財團擬注資至少２０億人民幣，承擔香港航

空的部分債務，而負責海航債務減值計畫的中國國家開發銀行亦已經作出同意。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

