《傳聞》據《南華早報》引述知情人士透露，中信集團子公司、無錫市交通產業集團，以及
唐英年家族合組的一個財團，正在洽購香港航空。該財團擬注資至少２０億人民幣，承擔香港航
空的部分債務，而負責海航債務減值計畫的中國國家開發銀行亦已經作出同意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/07/2019 14:44
《傳聞》中信集團與唐英年家族合組財團擬收購香港航空
《傳聞》據《南華早報》引述知情人士透露，中信集團子公司、無錫市交通產業集團，以及
唐英年家族合組的一個財團，正在洽購香港航空。該財團擬注資至少２０億人民幣，承擔香港航
空的部分債務，而負責海航債務減值計畫的中國國家開發銀行亦已經作出同意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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