《傳聞》小米租尖沙咀港威大廈萬呎樓面作總部，呎租近７０元



《傳聞》核心區甲廈租金高需求轉弱，而尖沙咀相對暢旺，指標商廈海港城港威大廈連錄數

宗租務，租客不乏知名機構。

市場消息指，其中一宗為永明金融大樓中高層單位，樓面面積約１萬平方呎，單位享有海景

，整體質素不錯，成交呎租達７０元。

據悉，新租客為小米（０１８１０）。該集團在港未有正式租用具規模寫字樓，如今租港威

大廈作總部。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

