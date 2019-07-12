《魚缸博客》恒地（１２）新界土儲冠全城，現價買入博上山頂位！

《魚缸博客》隨晚花旗嗰邊嘅道指標指都創收市新高，其中道指更加首度企穩二萬七關，自

鮑叔叔（鮑威爾）「開金口」再放鴿之後，今個月大家憧憬減息嘅熱情又再之升溫，其中減息四

分一厘嘅機會率由噚日逾７５巴仙升至超過８２巴仙、減半厘嘅機會就由２４巴仙落返

近１８巴仙，但減息機會仲係一百巴仙！睇嚟今個月減息勢在必行？

講到減息啦喎，咁一眾本地磚頭佬自然興高采烈啦！之前博客都斷斷續續推過幾個本地磚頭

佬，好似收租業務出色嘅新地（０００１６）咁。今日博客就講吓另一隻本地磚頭佬－－恆地（

０００１２）啦！講恆地就離唔開講佢嘅農地儲備，睇返截至上年１２月底全年盤數，佢

年內就再增添約７０萬平方呎新界土地，累積持有新界土儲已經擴展至約４５６０萬平方呎，係

全香江揸得最多新界地嘅發展商！

博客最近睇電視又見到一年一度《施政報告》，誠邀市民發表意見嘅廣告啦，而每年嘅焦點

當然都係房屋供應啦！除咗大嶼山計劃之外，另一個焦點係公私營合作會唔會成事，博客記得上

年「孖屐」都試過炒呢個消息，而以依加政府「跛腳」嘅狀態，又講緊嚟緊會聚焦經濟，今年或

者會有風聲傳出？到時呢啲土儲嘅價值就有望大大釋放啦！

博客都知恆地旗下嘅煤氣（００００３）係好多缸友嘅愛股，除咗因為佢股價持續上，仲因

為佢年年十送一紅股嘅傳統。其實講十送一恆地都係嫁，睇返佢連續七年送紅股，講股息仲有

３﹒７７厘，較煤氣１﹒７９厘多，因為紅股而買煤氣嘅缸友，不妨考慮吓恆地啊。

睇返公仔圖，恆地暫時喺４０銀就見到有支持，而由上個月中開始就築起一條小型上升軌，

幾條主要平均線開始聚合，係靜待突破嘅訊號，想短炒嘅缸友可以考慮喺現價買入，上望四月中

山頂位（４５﹒２２７銀），而想作中長線部署嘅缸友就最好等埋今個月減息係咪成事先好出手

，如果之後落返４０銀樓下呢啲位，就可以分注吸納做中長線部署。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

