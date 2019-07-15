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即市新聞

15/07/2019 09:00

《傳聞共賞》阿里巴巴集資額擬減半，內地動力電池價格下行


　《傳聞共賞》　阿里巴巴集資額擬減半，計劃９月底掛牌
　　　　　　　　華為在美研發子公司裁減數百員工
　　　　　　　　內地動力電池價格下行；電解鋁持續去庫存

　《昔日傳聞》　小米租尖沙咀港威大廈萬呎樓面作總部，呎租近７０元
　　　　　　　　內地原奶價格穩步回升；４Ｋ電視消費佔比望升至八成
　　　　　　　　重卡換車潮有利中國重汽；聯想集團數據中心增長勁
　　　　　　　　資金打賭美匯轉弱加注金礦股；基金防守力吸大家樂
　　　　　　　　中聯重科農機佔有率升；內地新能源車盈利受壓
　　　　　　　　ＴＣＬ電子海外銷售續增；內地火力發電去產能持續
　　　　　　　　華為Ｍａｔｅ　３０或成首部搭載鴻蒙系統手機
　　　　　　　　太保力拓「一帶一路」市場；世房重注粵港澳大灣區
　　　　　　　　工行上海副行長失聯
　　　　　　　　４大銀行齊調升按揭封頂息減回贈，恆生今加入
　　　　　　　　內地保險資金投新政策，准加大進入Ａ股市場
　　　　　　　　日清食品拓非即食麵業務；李寧力攻兒童鞋服市場
　　　　　　　　晉商銀行（０２５５８）國際配售已足額
　　　　　　　　三星Ｇａｌａｘｙ　Ｆｏｌｄ屏幕瑕疵解決，最快下月上市
　　　　　　　　中興（００７６３）將推５Ｇ手機，鋼鐵業毛利受壓
　　　　　　　　水泥業淡季不淡
　　　　　　　　騰訊（００７００）投資印度視頻串流服務商
　　　　　　　　抖音涉違歐盟私隱例，或面臨高達１﹒８億罰款
　　　　　　　　ＴＣＬ電子（０１０７０）涉足晶片投資
　　　　　　　　資金湧入房產信託基金；內地家電銷售續下滑

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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