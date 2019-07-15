《傳聞》內地動力電池價格下行；電解鋁持續去庫存

《傳聞》市場消息稱，去年開始下行的內地動力電池價格，迄今年未見停止，供求仍失衡，

加上新能源汽車補貼退坡，恐進一步加劇價格跌勢。天能動力（００８１９）短期料續在

６﹒３元至６﹒８元好淡爭持。

市場消息稱，內地電解鋁去庫存持續進行，今年去庫存數量可能超過６０萬噸，這對內地鋁

市供求平衡有利。中國鋁業（０２６００）股價回落到２﹒５元至２﹒６元，可作投機性買入。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

